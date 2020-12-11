السعودية: التطعيم بلقاح كورونا ليس إجباريا

نقل موقع صحيفة "عكاظ" قول رئيس المركز، الدكتور مازن حسنين، أن أخذ اللقاح لن يكون إجباريا"، مشيرا إلى أن "التجارب السريرية للقاح ستستمر حتى بعد وصوله إلى المملكة، وتلقيه من قبل المواطنين والمقيمين".

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ويوم أمس، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية موافقتها على "تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله".

وبشأن موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة، أنه "بناء على الموافقة الصادرة، ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بتحليلٍ لعينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته، وسُتعلن وزارة الصحة عن موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 359583 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 11 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و236 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 6023 حالة، مع تعافي 350108 شخص.