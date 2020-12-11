شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 310 حالات من كورونا وإصابة 294 ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 310 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 141 ألفا و569 حالة.



وأضاف الوزير- في بيان صحفي - أنه سيتم نقل حالات الشفاء إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 145 ألفا و789 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة.



وأضاف إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأشار إلى أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 66 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6 آلاف و725 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و172 ألفا و159 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 5 حالات وفاة، و291 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 910 حالات، وعدد المصابين الى 145 ألفا و495 حالة.