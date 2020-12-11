المغرب يسجل 3035 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل 3 آلاف و35 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 394 ألفا و564 حالة.
وأفادت الوزارة- في بيان اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و766 ألفا و505، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضافت أنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و542 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و887 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 349 ألفا و821.
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