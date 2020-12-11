شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القبض على مخالفين بحوزتهم خمور ومواد مخدرة ومبالغ مجهولة المصدر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نفذت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض حملات ميدانية على الطرق لرصد المخالفين ، وضبط المخالفات التي تؤثر على الأمن العام.

ونشر سناب الداخلية ، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على عدد من المخالفين شمال منطقة الرياض ، بحوزتهم مبالغ مالية غير مثبتة المصدر ، ومواد مخدرة، وكذلك ضبط عدد من قوارير الخمور المصنعة .

وأوضحت الداخلية ، أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.