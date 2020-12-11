تونس... 5 آلاف شخص ينفذون إضرابا عاما في جندوبة

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ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية أن المحتجين خرجوا في مسيرة حاشدة إلى شوارع مدينة جندوبة فيما أسموه بـ ''يوم الغضب'' للتنديد بتردي واقع التنمية والتشغيل في الجهة، ما تسبب في وفاة طبيب جراح شاب يدعى بدر الدين العلوي إثر سقوطه من مصعد كهربائي معطب في المستشفى الجهوي في المدينة.

وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين على وفاة الطبيب الجراح المذكور في المستشفى الجهوي وبرحيل محافظ الجهة، فيما أغلقت جميع المؤسسات التربوية والإدارات العمومية والمحلات التجارية وفضاءات الخدمات ومراكز البريد في المدينة أبوابها، باستثناء المرافق الحيوية، على غرار أقسام الاستعجالي في المستشفيات والمخابز والصيدليات.

وشهدت مختلف مناطق محافظة جندوبة، الواقعة على الحدود الجزائرية والغنية بمواردها الطبيعية الضخمة، شللا تاما بمختلف مرافق الحياة فيها.

وندد أهالي جندوبة بغياب الإرادة السياسية للنهوض بالوضع التنموي في الجهة رغم ما تزخر بها من ثروات طبيعية وبشرية.