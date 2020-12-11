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وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين على وفاة الطبيب الجراح المذكور في المستشفى الجهوي وبرحيل محافظ الجهة، فيما أغلقت جميع المؤسسات التربوية والإدارات العمومية والمحلات التجارية وفضاءات الخدمات ومراكز البريد في المدينة أبوابها، باستثناء المرافق الحيوية، على غرار أقسام الاستعجالي في المستشفيات والمخابز والصيدليات.
وشهدت مختلف مناطق محافظة جندوبة، الواقعة على الحدود الجزائرية والغنية بمواردها الطبيعية الضخمة، شللا تاما بمختلف مرافق الحياة فيها.
وندد أهالي جندوبة بغياب الإرادة السياسية للنهوض بالوضع التنموي في الجهة رغم ما تزخر بها من ثروات طبيعية وبشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... 5 آلاف شخص ينفذون إضرابا عاما في جندوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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