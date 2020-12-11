شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى: نفذنا 18 عملية ضد داعش فى العراق وسوريا منذ بداية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نيأ عاجل لها أن التحالف الدولي قال إن شركاؤنا نفذوا منذ بداية ديسمبر 18 عملية ضد داعش في العراق وسوريا.

فى وقت سابق، نفذ طيران التحالف الدولي، ضربات جوية استهدفت مضافتين تابعتين لإرهابي تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية عراقية، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتان جويتان جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، تم خلالها تدمير مضافتين لإرهابيي "داعش".

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.