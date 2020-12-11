شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى عن الحكم فى قضية اغتيال والده: على السلطات تنفيذ العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء اللبنانى، المكلف سعد الحريرى، موقفه من حكم المحكمة الدولية الخاصة فى لبنان بشأن قضية اغتيال رفيق الحريرى، حيث دعا بضرورة تنفيذ العقوبة التي صدرت بحق عضو حزب الله سليم عياش بالسجن مدى الحياة.

وغرد سعد الحريري عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري ورفاقة والعقوبة التي انزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص".



سعد الحريري عبر تويتر

يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكما اليوم الجمعة، على عضو بجماعة حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005، بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا. وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت، وقال قضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي إن "عياش لعب دورا مركزيا في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأودى بحياة الحريري".