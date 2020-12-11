إعفاء المسافرين من المملكة إلى بريطانيا من الحجر المنزلي عند الوصول

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه وفقا لما أعلنته حكومة المملكة المتحدة سيتم إعفاء المسافرين القادمين من المملكة إليها من الحجر المنزلي.
وقالت إن القرار يبدأ تطبيقه منذ الساعة الرابعة فجر غدٍ السبت الموافق 12 ديسمبر .
يُذكر أن بريطانيا تفرض حجرا منزليا لمدة 14 يومًا على القادمين إليها، وأصدرت في يوليو الماضي قائمة تضم 60 دولة تقريبًا يُعفى القادمون منها من شرط الحجر.
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