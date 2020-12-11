الصحة : تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 359583 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6023 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 236 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 350108 حالة، لافتة إلى أن هناك 3452 حالة نشطة حالياً، من بينها 526 حالة حرجة.