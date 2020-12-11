بريطانيا: مستعدون لتسليح العراق ويجب أن تكون مؤسساته قوية مثل السعودية وإيران

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، أن الحكومة البريطانية سبق وأعلنت أن هنالك دعما كبيرا تحت غطاء التحالف الدولي للجيش العراقي، مشيراً إلى أن "بلاده جاهزة للدعم والتجهيز العسكري متى ما طلبت الحكومة العراقية ذلك".

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وتابع أن "الحكومة البريطانية تدعم وتنسق مع العراق في مجال دعم الخبرات وفي مجال التدريب والتنسيق الاستخباري".

وقال "هنالك تعاون وتدريب بشكل ممتاز في هذا المجال خاصة في الحرب ضد داعش ومستوى التعاون في هذا المجال كان ممتازا".

وأوضح أن "هنالك تحديا أمنيا كبيرا لأنه مع استمرار وجود الفصائل المسلحة خارج نطاق وسيطرة الدولة يعد تحدياً للحكومة العراقية والتواجد الدبلوماسي والجانب الاقتصادي في البلد".

وأشار أنه "في جميع البلدان المجاورة يكون ولاء الفصائل المسلحة إلى حكومة البلد نفسه، كذلك أيضاً في أوروبا وآسيا والصين، وبريطانيا تدعم الجهود المبذولة من الحكومة العراقية، لتتم سيطرتها على كل الفصائل المسلحة".

وشدد على أن "المجتمع الدولي بدوره يوفر الدعم لمؤسسات الدولة والحكومة العراقية، وأنه على المدى البعيد يجب على مؤسسات الدولة أن تكون قوية مثل السعودية وإيران، لأنه من المستحيل أن يكون هناك استقرار بوجود فصائل مسلحة، خارجة عن سلطة وسيطرة الدولة".

ولفت إلى أنه "في النهاية يجب أن تتوفر نية للقضاء على السلاح المنفلت، ليس فقط من الحكومة، وإنما من الشعب العراقي أيضا، والنخبة السياسية في العراق، وإن بريطانيا تثمن الدور الفعال للحكومة العراقية لتقوية مؤسسات الدولة".