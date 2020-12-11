مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أمريكية استراتيجية أثناء عبورها أجواء المملكة... فيديو

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع "تويتر" فيديو وصورا للمقاتلات السعودية، وكتب يقول: "المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الاستراتيجية "بي-52" أثناء عبورها أجواء المملكة العربية السعودية".

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نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-52" تابعتان لسلاح الجو الأمريكي تحليقا من قاعدتهما في الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها، أن القاذفتين حلقتا في منطقة مسؤوليتها برفقة طائرات تابعة لـ"الشركاء الإقليميين" ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الأخيرين.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، قولهم إن القاذفتين القادرتين على حمل قنابل نووية غادرتا قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا، الأربعاء، ونفذتا المهمة في الشرق الأوسط، الخميس، ثم عادتا إلى قاعدتهما.

ووفقا للمسؤولين: "تهدف المهمة إلى ردع إيران عن اتخاذ أي إجراء عدواني ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة".

وذكرت المصادر أن "المهمة استمرت 36 ساعة، وعبرت القاذفتان خلالها المحيط الأطلسي وأوروبا ثم حلقتا فوق شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث نفذتا دورانا عريضا قرب قطر مع البقاء على مسافة آمنة من سواحل إيران".