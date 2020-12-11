شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الأمل يعود تجاه التعامل الجدى للأطراف اليمنية مع اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإمارتى للشؤون الخارجية، إن الأمل يعود تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع اتفاق الرياض. وأضاف قرقاش، أن تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم خطوات التعامل السياسي في أزمة اليمن، ونجاح جهود السعودية ضروري من أجل اليمن.

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