السودان يحذر من التداعيات والآثار المترتبة على الحرب بإقليم تيجراى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن السودان يحذر من التداعيات والآثار المترتبة على الحرب بإقليم تيجراي. وأفادت القناة فى نبأ عاجل، أن الحرب في تيجراي تنذر بتهديدات وأوضاعا إنسانية سيئة، ونحو 36 ألف لاجئ من تيجراي يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة.

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