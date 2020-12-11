شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عودة 452 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 452 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين. وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم /الجمعة/ - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل عودة نازحين إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا خلال نفس الفترة الزمنية.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتى عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

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