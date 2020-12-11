شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام يستقبل المصلين بتعقيم الحواجز بـ4200 لتر مواد مطهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، مستخدمة 4200 لتر من المطهرات والمعقمات والمعطرات، لاستقبال المصلين خلال صلاة الجمعة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لانتشار العمال فى المسجد الحرام وقيامهم بتعقيم جدران وحواجز المسجد، ضمن جهود خدمة الحكومة لوقاية زوار بيت الله الحرام من عدوى كورونا.



التعقيم فى المسجد الحرام

وأوضح نايف بن ذياب الجحدلي، مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أن عمليات تطهير وتعقيم وتعطير الحواجز الأمنية فى المسجد الحرام مستمرة وبشكل يومي، لضمان سلامة قاصدى وزوار المسجد الحرام، مشيرا إلى أن أعمال التطهير والتعقيم والتعطير تبدأ صباح كل يوم جمعة قبل استقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، من خلال عدة فرق توزع فى جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته.



المسجد الحرام قبل صلاة الجمعة



تطهير المسجد الحرام

وتابع: "أعمال التطهير والتعقيم والتعطير تتم على مدار الساعة، للمسجد الحرام وساحاته، بالإضافة إلى الحواجز البلاستيكية وغيرها، بحيث تصل فى اليوم إلى 10 مرات، ويقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، وأن الحواجز البلاستيكية فى كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 1000 لتر من المطهرات، و2000 معقمات، و1200 معطرات.



تعقيم المسجد الحرام

وذكر الجحدلي، أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بأجود أنواع المواد التى جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، مختتما: "نقوم بالتعاون مع الإدارة العامة للحشود لتحديد أماكن الحواجز، لإعادة ترتيبها وتطهيرها وتعقيمها".

وكانت قد وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على (20 ) جهاز (بايوكير موديل راد الف ) الخاص بالتعقيم والذى يعمل على نشر الرذاذ على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق.

وبحسب صحيفة الرياض، يسهم الجهاز فى الحد من انتشار العدوى بين قاصدى المسجد الحرام، ويقوم بتعقيم الهواء والأسطح فى أن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريبًا ساعتين فى الهواء ويصل حجم الجزيئات 1٫2 مايكرون مما يساعدها فى البقاء فى الهواء فترة أطول.