العراق... العثور على عدد كبير من المتفجرات في نهر الفرات

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ونقلت "السومرية نيوز" بيانا لاعلام مديرية مكافحة المتفجرات، قالت فيه: "بالاشتراك مع الجانب الفرنسي مفرزة مختصة من خبراء مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) ومفرزة من (صقر الأنبار) وقوة من الشرطة النهرية في المحافظة ولجنة من الجانب الفرنسي المعني بشؤون الألغام، تم إجراء جولة استطلاعية على نهر الفرات في مدينة الرمادي منطقة الصوفية لغرض مسح وتطهير النهر من العبوات الناسفة".

وتابع البيان: "تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد (19) ومقذوف محلي الصنع نوع (جهنم) عدد (2) وقنابل هاون عدد (2) من مخلفات داعش الإرهابي تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".

في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، زيارة إلى مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، بمناسبة الذكرى الثالثة للنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الكاظمي بهذه المناسبة: "في مثل هذا اليوم أيها الأبطال، سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي".

وشهد العراق، أمس الخميس، عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة تزامنا مع مرور السنة الثالثة على إعلان بيان النصر على تنظيم "داعش" الذي سيطر لمدة ثلاث سنوات على أراض واسعة من الأراضي العراقية لاسيما في محافظات نينوى والأنبار.