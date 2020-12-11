© AFP 2020 / -
وتابع البيان: "تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد (19) ومقذوف محلي الصنع نوع (جهنم) عدد (2) وقنابل هاون عدد (2) من مخلفات داعش الإرهابي تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".
في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، زيارة إلى مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، بمناسبة الذكرى الثالثة للنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال الكاظمي بهذه المناسبة: "في مثل هذا اليوم أيها الأبطال، سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي".
وشهد العراق، أمس الخميس، عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة تزامنا مع مرور السنة الثالثة على إعلان بيان النصر على تنظيم "داعش" الذي سيطر لمدة ثلاث سنوات على أراض واسعة من الأراضي العراقية لاسيما في محافظات نينوى والأنبار.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... العثور على عدد كبير من المتفجرات في نهر الفرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.