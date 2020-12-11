شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يشهد حفل تخرج نجله من أكاديمية ساندهيرست البريطانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية فى بريطانيا، اليوم الجمعة، لحضور حفل تخريج ابنه الشيخ زايد بن محمد بن زايد، وفقا لما صرح به حساب "فرسان الإمارات" عبر انستجرام، الذى نشر أيضا فيديو للحظة وصول ولى العهد للأكاديمية الإنجليزية.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، مع بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أمس الخميس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وغرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا: "سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها.. إضافة إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها".





ويأتى ذلك بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد فى وقت مبكر، من أمس الخميس، وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، خلال تواجده فى العاصمة البريطانية "لندن"، وخلال اللقاء تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين البلدين، وكذلك سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات عدة، ومنها التعاون المشترك خلال المنظمات الدولية.

وفى سياق محتلف، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقرار المملكة المغربية باستئناف الاتصالات والعلاقات مع إسرائيل، وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر: "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم فى المنطقة".