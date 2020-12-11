سعد الحريرى يعرب عن تضامنه مع حسان دياب ويؤكد: الحكومة ليست للابتزاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى اليوم، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، أنه متضامن مع دياب وأن الحكومة ليست للابتزاز من الآخر، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به". وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.
وكان القضاء اللبنانى قد وجه اتهاما لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص فى مأساة مرفأ بيروت.
وأوضح المصدر القضائي، أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيرا الأشغال الأسبقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.
وقال إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
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