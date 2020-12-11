شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: من ترك الاختلاس وسرقة المال العام خوفاً من الله عوضه خيراً منه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة بالحرم المكي الشريف: إن الله تعالى خلق الخلق وأتقنه وأحسنه، وهو أعلم به وبما ينفعه ويصلحه، ولذلك ندبنا عز وجل إلى تزكية أنفسنا فقال سبحانه: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)، فلا فلاح للعبد إلا بتزكية نفسه والحرص على إصلاحها وتهذيب طباعها وتقويم اعوجاجها وترويضها على الطاعة وتطهيرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل القبيحة.

وأضاف: ومتى ما أراد المرء أن يؤسِّس قلبه على التقوى فلا بد له من الصبر والمجاهدة؛ فإن للشهوات واللذات سلطانًا على النفوس واستيلاءً وتمكنًا في القلوب يجعل تركها عزيزاً والكفَّ عنها شاقاً والخلاصَ منها عسيراً، ولكن مع هذا كله فإن من اتقى الله وقاه وهداه، ومن لجأ إليه واستعان به أعانه وآواه، ومن توكل على ربه في إصلاح نفسه كفاه (ومنْ يتوكلْ على اللهِ فهُوَ حَسْبُهُ)، مبيناً أن الذي يجد المشقة والكلفة في ترك المألوفات والعوائد السيئة من تركها لغير الله، أما من تركها صادقاً مخلصاً من قلبه لله ابتغاء مرضاة الله، فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا أول مرة وفي بداية الأمر ليُمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلاً تحولت لذة وذاق صاحبها حلاوة الطاعة، وكلما ازدادت الرغبة في المحرم وتاقت النفس إلى فعله وكثرت الدواعي فيه عظم الأجر في تركه وتضاعفت المثوبة في مجاهدة النفس على الخلاص منه، وما أعظم جزاء من تاب وأناب وترك المعاصي لله وتنزه عن فعل القبائح.

وأفاد الشيخ الدكتور فيصل غزاوي بأن نصوص الشرع تظاهرت على أن من ترك شيئاً لله تعالى وآثر ما ندب إليه وحض عليه عوضه الله خيراً منه، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منه) رواه أحمد وفي رواية له: (إنك لَن تدَع شيئًا للهِ عزَّ وجلَّ إلا بدلك اللهُ به ما هو خيرٌ لكَ منه)، موضحاً أن شأن المؤمن أن يلزم التقوى ويؤثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، فيتركَ ما يتركه ابتغاء رضوان الله ورغبة في أن يعوضه الله ما هو أجلُّ منه، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن سَرَّه أن يَسقِيَه اللهُ الخمرَ في الآخرةِ؛ فَلْيتركْهَا في الدُّنيا، ومَن سَرَّه أن يَكْسوَهُ اللهُ الحريرَ في الآخرةِ؛ فَلْيتركْه في الدُّنيا) رواه الطبراني، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيمٌ ببيتِ في رَبَضِ الجنةِ لمَن تَرَكَ المِراءَ وإن كان مُحِقًّا، وببيتِ في وسطِ الجنةِ لمَن تركَ الكذبَ وإن كان مازحًا) رواه أبوداود، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ) رواه أبو داود والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا) رواه الترمذي، فمِن سُننِ اللهِ تَعالَى وقواعد الشرع: أنَّ مَن ترك شيئًا للهِ عوضه الله خيرًا منه ولم يجد فقده.

وبين فضيلته أن من ترك الشرك بالله وامتنع عن صْرفِ أيِّ نوعٍ من العبادة لغير الله ووحد الله وَأناب إليه بعبادته وإخلاص الدين له اطمأن قلبه وانشرح صدره وسلم عقله واجتمع فكره وصفت نفسه وحسن مآله وكانت له البشرى في الدنيا والآخرة. ومن صفات عباد الرحمن الاحترازُ عن الشرك والقتل والزنا والابتعادُ عن هذه الكبائر وأمهات المعاصي قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ…) وختم عز وجل صفات عباد الرحمن بقوله: (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا)، ومن ترك الاعتراض على قدر الله وحبس نفسه عن التسخط عند المصائب فسلَّم لربه في جميع أمره رزقه الله الرضا واليقين وأحسن عاقبته ، ومن ترك الذهاب إلى العرافين والسحرة والمشعوذين رزقه الله الصبر وصدق التوكل وتَحَقُّقَ التوحيد ، ومن ترك الخوف من غير الله وصارت خشية الله شعارَه سَلم من الأوهام وأمنه الله من كل شيء وأصبح الحقُّ رائدَه، ورضا الله مطلبَه ومبتغاه ، ومن ترك التشاؤم وسلم من الوساوس والاعتقادات السيئة اطمأن قلبه وقوى يقينه وتوكله على ربه ، ومن ترك التكالب على حطام الدنيا الفانية والانشغالَ بملذاتها العاجلة جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.

وأضاف أن من ترك ما اشتبه عليه حله ولم يتيقن جواز فعله من مطعم أو مشرب أو تجارة أو غير ذلك فقد اتقى الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات وترك ما يَرِيبُه إلى ما لا يَرِيبُه واستبرأ لدينه وعرضه، ومن ترك طلب الشهرة وحب الظهور أعلى الله شأنه ورفع ذكره ونشر فضله ورزقه مودة الناس ، ومن ترك مسألة الناس ورجاءَهم وإراقةَ ماءِ وجهه أمامهم وعلق رجاءه بالله دون سواه عوضه خيراً مما ترك فرزقه تحرر القلب وسعة النفس والاستغناء عن الخلق ، ومن ترك عقوق والديه وكان برا بهما وترك التقصير في حقهما وأحسن إليهما رضي الله عنه ويسر له أمره وكان بِره سببا في مغفرة ذنوبه ودخوله الجنة ، ومن ترك قطيعة أرحامه وصبر على جفائهم وأذاهم فواصلهم وتودد إليهم واتقى الله فيهم بسط الله له في رزقه وزاد له في عمره ولا يزال معه ظهيرٌ من الله ما دام على تلك الصلة، ومن ترك صحبة السوء والرفقة السيئة عوضه الله أصحابا أبرارا وجلساء أخيارا يجد عندهم النفع والفائدة وينال من جراء مصاحبتهم ومعاشرتهم خيري الدنيا والآخرة ، ومن ترك الغش في البيع والشراء بورك له في تجارته وزادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم على سلعته، والتاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ، ومن ترك الربا ومعاملاته المختلفة وكَسْبَ الخبيثِ بارك الله له في رزقه وصار قنعاً وأغناه الله من واسع فضله ووجد الفلاح والسعادة والطمأنينة ، ومن ترك الاختلاس وسرقة المال خوفا من الله فتح الله عليه وأغناه بالحلال ورزقه من حيث لا يحتسب جزاء تركه أخذ ما لا يحل ، ومن ترك البخل وآثر الكرم والسخاء وواسى الناس بماله أحبوه واقترب من الله ومن الجنة ووُقِي شح نفسه وسلم من الهم والغم وضيق الصدر.