"زرعوا بذور السلام على مدى 20 عاما"... إسرائيل تكرم دبلوماسيين خدموا سرا في الخليج... فيديو

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، قام بتكريم 20 دبلوماسيا خدموا سرا في دول الخليج، خاصة في الإمارات والبحرين، وبهويات مزيفة، على مدى العشرين عاما الماضية.

وذكرت الصحيفة أن عملية التكريم تلك تعني أن هؤلاء "زرعوا بذور السلام"، ونتج عن ذلك توقيع اتفاق سلام مع كل من البحرين والإمارات، رغم أنهم خدموا سرا لمدة عشرين عاما ماضية، نتيجة لقيود رقابية واستخبارية، وأنه تم تكريمهم داخل مقر وزارة الخارجية.

وأكدت الصحيفة أنه لا يزال ممنوعا نشر أسمائهم الكاملة وصورهم، نتيجة لقيود رقابية، حتى الآن، ولكن نتج ذلك توقيع اتفاقات سلام مهمة واستراتيجية.

ونقلت الصحيفة على لسان وزير الخارجية غابي أشكنازي، أن "هؤلاء العشرين دبلوماسيا الذين خدموا سرا في الخليج كانوا رأس حربة الدبلوماسية الإسرائيلية".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية.