سلطنة عمان تعلن عن موقفها من تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

وقالت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، إن "السلطنة ترحب بإعلان المغرب عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وتابعت "وتأمل في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".

وأوضحت أن "سلطنة عُمان ترحب بما أعلنه الملك محمد السادس عاهل المغرب في اتصالاته الهاتفية بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن، مساء الخميس، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

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وقال إنه "وقع مرسوما يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وبدروه، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه بموجب الاتفاق سيتم:

- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

- استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب وقت.

- تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

- العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.

كما أكد ملك المغرب في اتصاله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه الداعم للقضية الفلسطينية الثابت الذي لا يتغير. وعبر عن دعم المغرب لحل الدولتين والمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.