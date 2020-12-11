شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ملك المغرب العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين ويحقق تطلعاتهما، كما تناول زايد والملك محمد السادس خلال الاتصال عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب زايد خلال الاتصال بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، مؤكداً سموه أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.

وقال فى تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة».

من جانبه عبر ملك المغرب عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقفه الأصيلة الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المشتركة على تنميتها في جميع المجالات.

ويأتي الاتصال الأخوي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ولما فيه خير المنطقة وازدهارها.

أشادت دولة الإمارات بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، موقف دولة الإمارات التاريخي والثابت في دعم المغرب الشقيق في سيادته على كافة أراضيه، مؤكدة أهمية القرار الأمريكي في الإسهام بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما رحبت دولة الإمارات بقرار المملكة المغربية الشقيقة استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.