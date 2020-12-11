الإمارات وبريطانيا تؤكدان التزامهما بتطوير شراكتهما وتعزيز الحوار الإستراتيجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولتا الإمارات وبريطانيا التزامهما المستمر بتطوير شراكتهما وتعزيز سبل التعاون والحوار الاستراتيجي بين البلدين. واتفق الجانبان في البيان المشترك - الذي صدر بعد اجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة - على زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والبحث والتطوير وتغير المناخ، وتعزيز كلا الاقتصادين، بما في ذلك التعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة، والرعاية الصحية، وتقنيات المستقبل والابتكار الرقمي، والطاقة المتجددة، والفضاء.

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