شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تدفع واشنطن لوضع الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تتجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية حول نحو تصنيف ملشيا الحوثى فى اليمن على قائمة الإرهاب، أوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينج، أن استهداف الحوثيين للمدنيين، وتعميقها العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني، واستخدام عمليات الخطف أداة من أدوات الحرب جميعها عوامل تقود إدارة الرئيس دونالد ترمب للنظر في اعتبار الميليشيا منظمة إرهابية أجنبية. وفق العربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أنه لو لم تحدث هذه الأمور لما أثير النقاش بشأن التصنيف، كما حدد ليندركينج، الذي رفض أن يعرض تفاصيل ما حدث من نقاشات حول الأمر داخل الإدارة، ما قال إنها الأسباب الرئيسية للنظر في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قائلاً إن ما يفعله الحوثيون من أعمال هو أقرب إلى سلوك منظمة إرهابية.

وأشار إلى استهداف الميليشيا للمدنيين، وكذلك إلى استخدامها الخطف أداة من أدوات الحرب، كذلك أكد أن المعلومات تشير إلى توطيد الميليشيا علاقتها مع الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً من الأساس.

وكانت مصادر أمريكية أفادت لصحيفة "واشنطن بوست" أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد يعلن قريبا ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

ويضع بومبيو اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وتحدثت المصادر عن أن إعلان ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب اتباعها في التعامل مع النظام الإيراني، إضافة لفرض محتمل لمزيد من العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة.