الدفاع المدني يعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توفر (18) وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، موضحةً أن التقديم عليها عبر منظومة التوظيف “جدارة” mcs.gov.sa. وحددت “الدفاع المدني” يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ موعدًا للتقديم على هذه الوظائف، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .

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