الصحة : البدء بتطعيم لقاح كورونا قبل نهاية 2020

أكدت وزارة الصحة أن البدء في تطعيم لقاح كورونا “فايزر بيونتيك” سيكون قبل نهاية عام 2020م.
وقال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، في حديث له على القناة السعودية الأولى: “اللقاح تم تجربته تجربة علمية سريرية متكاملة، وثبت فاعليته، ولله الحمد”.
وأضاف “جوخدار” أن اللقاح تم تسجيله من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وسيتم توريد اللقاح للسعودية، وتقييم الشحنات التي تصل عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأيام القليلة المقبلة، وبإذن الله سيكون قبل نهاية عام 2020م.
وأشار إلى أن هناك لقاحات أخرى يجري تقييمها من هيئة الغذاء والدواء قبل اعتمادها رسمياً.
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