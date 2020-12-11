السودان... الكشف عن "حساب بنكي" للمضاربة بالعملات الأجنبية "استفاد منه البشير"

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ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء أمس الخميس، عن صالح، أن الحساب البنكي كانت تُورّد له مئات الملايين من العملات الأجنبية من قبل بنك السودان، ويتم التصرّف فيه من قبل محافظين سابقين ببنك السودان، الذين قاما ببيع تلك العملات في السوق السوداء والمضاربة فيها.

وأكد وجدي صالح أن المضاربة بالعملات الأجنبية كانت لصالح واجهات النظام البائد وقد استفاد منها الرئيس المخلوع، عمر البشير ومكتبه بنسبة 30 %.

وفي السياق نفسه، أعلن وجدي صالح عن استرداد القطعة 1 مربع 4 وسط بحري، والبالغ مساحتها 88864 متر مربع، من شركة الهاصور المحدودة لصالح حكومة السودان، مبيناَ أن هذه القطعة كانت تخص مصلحة النقل الميكانيكي التي قام النظام البائد بحلها والتخلص منها حتي يسهل له ممارسة عمليات الفساد.

كما أصدرت لجنة تفكيك "نظام الثلاثين من يونيو" وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، قراراً بالغاء التسوية التي أبرمت بين رجل الأعمال فضل محمد خير، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، والتي تم بموجبها إطلاق سراحه مقابل دفع 50 مليون دولار.

وأشار وجدي صالح إلى أن قرار اللجنة ينص على الاستيلاء ومصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان.

كما أصدرت اللجنة قراراً باسترداد 3 عقارات بمربع 11 بحي كافوري، مملوكة لإسراء أبوعبيدة محمد دج، لصالح حكومة السودان.