مصر... حبس مرشح خاسر في انتخابات البرلمان بتهمة التجمهر وقطع الطريق

وبحسب موقع "مصراوي"، تلقت الشرطة بلاغا، بقطع العشرات من أهالي منطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس، الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة ووضعوا إطارات السيارات وأفرع الأشجار وأشعلوا النيران بها.

© AFP 2020 / KHALED DESOUKI

وافترش عدد من السيدات الأرض اعتراضا على سقوط ابن منطقتهم عوض أبوالنجا، والذي كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.

وقامت قوات الأمن بالتعامل مع المحتجين، وألقت القوات القبض 25 شخصًا بينهم المرشح الخاسر عوض أبوالنجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بلقاس، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي حصول المرشح وحيد قرقر، مرشح حزب مستقبل وطن، على 93 ألفا و250 صوتا، واللواء فايق الزكي المرشح المستقل على 55 ألفا و642 صوتا؛ ليحققا أعلى الأصوات ويكونا المؤهلين للفوز بالمقعدين عن الدائرة.

بينما حصل عوض أبوالنجا على 53 ألفا و350 صوتا وإلهامي عجينة مرشح حزب المؤتمر على 35 ألفا و131 صوتا.