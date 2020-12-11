شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على قرية كانت تحت سيطرة حركة الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر فى الجيش الصومالى، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة" غندرشي" بمحافظة شبيلى السفلى التى كانت تحت سيطرة مليشيات الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس". وتمكنت القوات الصومالية من تحرير منطقة غندرشى بعد معارك ضارية شاركت فيها قوات المشاة وقوات الكومندوز. يذكر أن حركة الشباب تسيطر على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً فى مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة فى مقديشو.

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