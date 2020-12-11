شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: عملنا على تعزيز مغربية الصحراء على مدى الأعوام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، إن اعتراف أميركا بسيادتنا على الصحراء المغربية حدث تاريخي، مضيفا أن دور المغرب تاريخي بدعم سلام الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضى.

وأضاف خلال تصرحيات لقناة العربية، أن المغرب أنشأ في التسعينات مكتب اتصال في إسرائيل، لافتا إلى أن كان للمغرب سابقا علاقات مع إسرائيل لكن ضمن خصوصيته، مضيفا أننا عملنا على تعزيز مغربية الصحراء على مدى الأعوام الماضية .

وتابع أن موقف المغرب ثابت من القضية الفلسطينية وهوية القدس الإسلامية، مضيفا أن العاهل المغربي متمسك بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح ان دور المغرب تاريخي بدعم سلام الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن، والمغرب أنشأ في التسعينات مكتب اتصال في إسرائيل، والاتفاق اليوم كان نتيجة 3 أعوام من العمل.