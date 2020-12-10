شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. ضباب وسحب ممطرة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في المركز الوطني للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

كما توقعت الأرصاد أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة وجدة، وأدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في عرعر وطريف.