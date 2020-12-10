شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 وسائل لاتزال الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة، مجددا على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19”. وأوضحت الزوارة عبر حسابها “عش بصحة” أنه لا تزال الوسائل الأكثر فاعلية لتحقيق الأمان – بإذن الله – من كورونا أربع وسائل كالتالي: 1- ارتداء الكمامة. 2- غسل اليدين. 3- ترك مسافة. 4- عدم المصافحة.

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