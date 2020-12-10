إعلان نتائج لقاح أكسفورد رسمياً... و30 مليون جرعة جاهزة للاستخدام فوراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بالتزامن مع بدء بريطانيا، أول من أمس (الأربعاء)، عملية تطعيم واسعة ضد فيروس «كورونا»، باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك»، نشرت مجلة «ذي لانسيت» الطبية، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينكا، ليتفرد هذا اللقاح بكونه الأول الذي نشر نتائج المراحل الثلاث من التجارب السريرية علميا.



ونشرت الفرق البحثية العاملة على اللقاحات، ومنها فريق جامعة أكسفورد، نتائج مؤقتة لتجاربها السريرية في بيانات صحافية، خلال الأسبوعين الماضيين، غير أن مجلة «ذي لانسيت»، نشرت أول من أمس نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح أكسفورد وأسترازينكا، لتكون «أولى النتائج فاعلية تمت مراجعتها من قبل الأقران يتم نشرها للقاح خاص بـ(كوفيد - 19)، ليتفرد بهذه الميزة عن الفرق البحثية الأخرى، التي لم تستكمل النشر العلمي حتى الآن» كما يؤكد الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي بالدراسة التي نشرتها «ذا لانسيت».

ويقول سالمان وفق صحيفة «الشرق الأوسط»: «اللقاح سيتم اعتماده خلال أيام في بريطانيا، لينضم إلى لقاح شركتي (فايزر) و(بيونتك) في التطعيم، وسيعزز النشر طلبنا للحصول على اعتماد للقاح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والمنظمات العالمية الأخرى». ويضيف «هناك حوالي 30 مليون جرعة جاهزة للاستخدام من لقاح أكسفورد، مخصص منها 4 ملايين جرعة للمملكة المتحدة، وسيتم استخدامها مباشرة بمجرد الاعتماد».

وبدأ العمل على إعداد هذه الجرعات في شهر مايو الماضي، ويتم تكثيف التصنيع الآن لإنتاج المزيد من أجل الوفاء بالتعاقدات.