تعليق غاضب من البوليساريو على اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وتابع ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا: "هذا القرار لن يغير قيد أنملة من حقيقة الصراع ومن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير". ومضى يقول إن البوليساريو "ستواصل الكفاح"، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

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وخلال اتصال بين العاهل المغربي، محمد السادس، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال الأخير إنه أصدر مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وقال الرئيس الأمريكي إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء، مضيفا:

لقد اعترفت المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية.

ووفقا للإعلان الذي وقعه ترامب، تعتقد إدارة الولايات المتحدة أن إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا لحل الصراع، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويشهد إقليم الصحراء الغربية نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.