إسبانيا وألمانيا تتصدران أكثر مسلسلات وأفلام "نيتفلكس" الأجنبية مشاهدة داخل أمريكا في 2020

وتصدر الفيلم الإسباني "The Platform" الذي تدور أحداثه داخل أحد السجون المخيفة قائمة أكثر الأفلام الدولية مشاهدة على "نيتفلكس" داخل أمريكا خلال العام الجاري، الذي طرح في شهر مارس/ آذار تزامنا مع بداية عمليات الإغلاق داخل الولايات المتحدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بحسب موقع "ديدلاين" السينمائي.

وعلى الرغم من أن "نيتفلكس" عادة لا تزيح الستار عن إحصائيات مشاهدة محددة، فقد لاحظت المنصة الرسمية في وقت سابق أن فيلم "The Platform" شوهد 56 مليون مرة في أول 4 أسابيع من طرحه.

وتشمل القائمة المتعلقة بالأفلام كذلك الفيلم الفرنسي "Cuties" الذي جاء في المركز السابع، وتعرض لاتهامات بأنه يضيف الصبغة الجنسية للأطفال، وتدور أحداثه حول "أيمي" وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاما تنضم إلى مجموعة من الراقصين الملقبين باسم "The Cuties" في المدرسة، ويزداد وعيها سريعا بأنوثتها المتزايدة، مما أزعج والدتها وقيمها.

بينما كان أكثر مسلسل أجنبي حظي بمشاهدة على "نيتفلكس" داخل أمريكا لعام 2020 هو الألماني جنسية "Barbarians"، وهو دراما تاريخية عن المحاربين الجرمانيين الذين يقاتلون الإمبراطورية الرومانية في التاسع بعد الميلاد.

أما المسلسل الذي حاز على المركز الثاني في القائمة فهو الموسم الثالث من المسلسل الدنماركي "The Rain"، الذي عرض في شهر أغسطس/ آب.

وتفوق المسلسل على مسلسلات أخرى في القائمة، مثل الإسباني "Money Heist" الذي جاء في المركز الرابع، والمسلسل الألماني "Dark" الذي كان الترتيب الثالث من نصيبه.

وتضم قائمة أكثر المسلسلات الأجنبية مشاهدة على "نيتفلكس" في أمريكا خلال 2020، المسلسل الروسي "To The Lake" والمكسيكي "Dark Desire" والكولومبي "Always A Witch" والتركي "The Protector".

وتستند قوائم "نيتفلكس" إلى عدد الحسابات الأمريكية التي تم تشغيلها لمدة دقيقتين على الأقل، أو أي فيلم أو مسلسل تلفزيوني خلال أول 28 يوما من طرحه على المنصة.