وزارة الدفاع في حكومة الوفاق: لدينا معلومات عن تحشيد عسكري قرب سرت والجفرة

طرابلس - سبوتنيك. وصرحت الوزارة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن:" وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني تابعت ولا تزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة من قبل القوات التابعة (لمجرم الحرب حفتر) مدعومة من مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى".

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وأضاف البيان أن "لدى الوزارة معلومات مؤكدةً بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس".

وأكدت وزارة الدفاع لحكومة الوفاق على "دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية"، محذرة من "أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة".

وشدد البيان على أن "دور المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة وأن حكم الفرد قد تجاوزه الزمن".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن اتفاق (5 + 5) بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا ناجح، لكن حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب منه.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، أن "القيادة تعرب عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة لمليشيات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة.