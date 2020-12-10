شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربى: العلاقات مع إسرائيل لا تعنى التفريط بحقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، إن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء تاريخى، مضيفا أن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة فى الصحراء المغربية.

وأوضح خلال لقائه بفضائية "سكاى نيوز عربية"، أن المغرب كان سباق فى الانخراط بعملية السلام، مشيرا إلى أن المغرب استخدم علاقاته مع إسرائيل لخدمة السلام.

وتابع: "نشدد على أن تبقى مدينة القدس مفتوحة أمام جميع الأديان"، مشددا على أن العلاقات مع إسرائيل لا تعني التفريط بحقوق الفلسطينيين.

وذكر أن التواصل بين المغرب وإسرائيل سيدفع عملية السلام، لافتًا إلى أن المغرب له خصوصية لوجود جالية يهودية مغربية تعيش فى إسرائيل.