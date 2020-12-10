شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب عبد المنعم العودات رئيسا جديدا لمجلس النواب الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المحامى عبدالمنعم العودات برئاسة مجلس النواب الأردني في الجلسة الأولى للمجلس اليوم، وحاز العودات على 84 صوتا، فيما حصل منافسه محمد الفايز على 26 صوتا، في حين غاب 15 نائبا عن حضور الجلسة بعد إصابة أغلبهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب " بترا".

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب عبد المنعم العودات رئيسا جديدا لمجلس النواب الأردنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.