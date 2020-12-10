شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الليبى: الإخوان يريدون إضعاف الجيش الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على التكبالى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، إنه حذر كثيراً من مخططات جماعة الإخوان، وتابع: "أنا قلت منذ البداية أنهم يستهدفون القوات المسلحة الليبية، وأنا قلت أنه لا يمكن الوثوق فيهم كونهم يتحاورون على شيء وأعينهم على شئ آخر تماماً".

وأضاف "التكبالى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الإخوان يريدون إضعاف قوة الجيش الليبى الوطنى لصالح الأتراك، مشدداً على أن الخراب يطال أى مكان يتواجد فيه عناصر إخوانية، وتابع: "منذ عام 2014 والإخوان تحاول خلق الأزمات فى البرلمان الليبى..أنكم جبناء وتخافون من الشعب الليبى ولا تستطيعون القدوم إلى بنى غازى".

كان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسمارى، إننا فتشنا سفنا خرقت الحظر المفروض قبالة سواحل ليبيا، والسفينة التركية قامت بـ3 انتهاكات للحظر البحرى، مؤكدا أن تركيا تحتفظ بوجود عسكرى كبير فى مناطق غرب ليبيا.

وأضاف لتصريحات لقناة العربية، أن السفينة التركية تجاهلت نداءات خفر السواحل الليبى، ونحن وتركيا في حرب مفتوحة في ليبيا، مضيفا أن تركيا أغرقت ليبيا بالمرتزقة والعناصر المتطرفة.

وتابع، أن تركيا تريد تأجيج النزاع لتجنب خروجها من ليبيا، وجرى تفتيش السفينة التركية وسنبحث في مصيرها، والسفينة التركية لا تنقل حمولة مشبوهة لكنها دخلت منطقة الحظر.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت احتجاز سفينة تجارية تركية تحمل العلم الجامايكى خلال رحلة لها إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، مشيرة إلى أن ذلك السفينة المحتجزة لم تتمثل لتعليمات قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.