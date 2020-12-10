الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب أطفال ونساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مسؤولين فى ميليشيا الحوثى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية على 5 مسؤولين حوثيين متورطين بتعذيب نساء وأطفال. وشملت العقوبات عبدالحكيم الخيوانى رئيس جهاز الأمن فى ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين، وعبدالقادر الشامي القيادي في ميليشيا الحوثيين.

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