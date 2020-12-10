شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حمدوك باليوم العالمى لحقوق الإنسان: رسالة امتنان لكل الشهداء حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم الخميس، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"يصادف اليوم العاشر من ديسمبر من كل عام اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وكانت الحكومة قد قررت اعتماد هذا اليوم من كل عام يوماً وطنيا لحقوق الإنسان في السودان".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا :"في هذا اليوم نرسل رسالة امتنان وعرفان لكل الشهداء والجرحى وأسرهم وللثوار في كل مكان من العالم فهم الذين وضعوا حجر الأساس".



عبدالله حمدوك عبر تويتر

ويحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، حيث تقول منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي:"يرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأى السياسى أو غيره أو الأصل القومى أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة".

وأضافت: "يتعلق موضوع يوم حقوق الإنسان لهذا العام بجائحة كوفيد-19، ويركز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسيةٌ في جهود التعافى، لن نصل إلى أهدافنا العالمية المشتركة ما لم نكن قادرين على خلق فرصٍ متكافئةٍ للجميع، وما لم نتمكن من معالجة الإخفاقات التي كشفتها واستغلتها جائحة كوفيد-19، مع تطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية بين الأجيال".