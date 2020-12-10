شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يفرج عن السفينة التركية "مبروكة" بعد دفع غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى إطلاق السفينة «مبروكة»، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، وأشار المسمارى - وفقا لبوابة الوسط الليبية، اليوم /الخميس/ - إلى "دفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها" .



يذكر أن السفينة، التي تديرها شركة تركية، احتجزت في الخامس من ديسمبر الجاري من قبل القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.