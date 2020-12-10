الصحة الكويتية تدشن رابطًا إلكترونيًا لحجز مواعيد تلقِّى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت وزارة الصحة الكويتية رابطًا إلكترونيًا تابع لموقعها على شبكة (الإنترنت)؛ لاستقبال المواطنين والوافدين الراغبين بتلقي لقاحات "كورونا" فور اعتمادها ووصولها للبلاد خلال الفترة المقبلة، وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - أن التسجيل متاح أمام الجميع، إلا أنه يتم تحديد الفئات المستحقة وفق أولويات الوزارة فور وصول اللقاحات، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية للمواطن أو المقيم المشمول بالمرحلة الأولى من تلقي لقاح "كورونا".



وأوضحت أن الحوامل ومن هم دون الـ18 عامًا لن يكونا ضمن الفئات المستهدفة للقاحات، وبالتالي عدم إمكانية تسجيلهم بالموقع، بالإضافة إلى كل من يعاني من الحساسية من بعض المأكولات والأدوية، والمصابين بالأمراض المعدية وأي شخص تلقى تطعيمات خلال آخر 30 يومًا.



من جهته.. قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح: "إن تطعيم كورونا سيكون متاحًا من خلال ثلاثة مواقع، في أرض المعارض بمنطقة مشرق، والجهراء والأحمدي"، مشيرًا إلى أن صالة التطعيم بأرض المعارض تستوعب 10 آلاف شخص يوميًا من المواطنين والمقيمين.. موضحا أن وزارة الصحة الكويتية تعاقدت مع 3 شركات لجلب اللقاح.