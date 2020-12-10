شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة ببلدة راس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول تركي والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 على الأقل قتلوا في منطقة خاضعة لسيطرة تركيا في شمال سوريا اليوم الخميس ، عندما انفجرت سيارة ملغومة في نقطة تفتيش ببلدة رأس العين الحدودية.

وقال مكتب الحاكم في مدينة شانلي أورفة التركية إن الهجوم أسفر عن مقتل فردين من الشرطة التركية واثنين من قوات أمن سورية محلية متهما وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية، بالمسؤولية في الحادث.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 على الأقل قتلوا في الانفجار منهم سبعة مقاتلين سوريين وفرد أمن تركي واثنان من المدنيين.

وكانت تركيا، التي تدعم بعض جماعات المعارضة السورية المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، قد سيطرت على البلدة العام الماضي في هجوم شنته لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب عن حدودها.