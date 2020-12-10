شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى لإيران لـ العربية: نرحب باتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المبعوث الأمريكى لإيران إليوت إبرامزعن ترحيبه بالاتفاق بين إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات، وذلك فى تصريحات لفضائية "العربية".

كما أعربت السفارة الأمريكية فى المغرب، ترحيبها بالإعلان التاريخى للرئيس ترامب، وذكرت أن الإعلان علامة فارقة عبر أكثر من 200 عام من الصداقة.

واتفقت إسرائيل والمغرب اليوم الخميس على تطبيع علاقاتهما فى اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحى جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفى إطار هذا الاتفاق وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذى يشهد نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهى حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة فى الإقليم.

وقال مسؤول أمريكى كبير إن ترامب توصل للاتفاق فى مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع العاهل المغربى الملك محمد السادس.