شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربى: الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية فى الأقاليم الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في الأقاليم الصحراوية، وذلك فى تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية". وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، يأتى ذلك فى إطار إعلان المغرب وإسرائيل اتفاقهما على تطبيع العلاقات فى اتفاق بوساطة امريكية، وأعلن الرئيس الأمريكى أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات. وأكد ترامب أن اقتراح المغرب الجاد والواقعى بحكم ذاتى هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء.

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