شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون قضايا الشرق الأوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الخميس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

وغرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا: "سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها..إضافة إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها".



محمد بن زايد عبر تويتر

ويأتى ذلك بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد فى وقت مبكر من الخميس، وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، خلال تواجده فى العاصمة البريطانية "لندن". وخلال اللقاء تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين البلدين، وكذلك سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة، ومنها التعاون المشترك خلال المنظمات الدولية.



جونسون ومحمد بن زايد