ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، كما فعلت مؤخراً ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان. وكتب ترمب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

إلى ذلك، قال ترمب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط.

من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير أن ترمب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وفي الإطار، أكد الرئيس الأميركي دعم واشنطن لاقتراح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع.