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وشملت العقوبات الأمريكية، المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، سلطان زابن، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، عبد الحكيم الخيواني، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، عبد الرب جرفان، ونائبه، مطلق عامر المراني، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات المدير السابق في جهاز الأمن السياسي، عبد القادر الشامي.
وكانت طهران قد أعلنت، أمس الأربعاء، إدراج اسم السفير الأمريكي في اليمن على قائمة العقوبات الإيرانية، ردا على توقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدرجت اسم كريستوفر هنزل، على قائمة العقوبات الخاصة ببلادها.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادات أمنية واستخبارية لـ"أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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