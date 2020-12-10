على الرغم من "كورونا"... السياحة العلاجية في المغرب تستعيد مكانتها

وقال رئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، إنه "توجد حاليا بالمغرب عدة عيادات متخصصة وموزعة بين الدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وطنجة. سمعتها الجيدة، والتي يتم تثمينها على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، تمكنها من اكتساب الشهرة واستقطاب زبائن أجانب بشكل أساسي"، وفقا لوكالة "الأنباء المغربية".

وأكد برقاد أن"التشخيص الوطني مكن من ملاحظة أن هذه الصناعة حققت إقلاعا قويا خلال العقد الماضي.

وأضاف: "المرضى من السياح القادمين من أوروبا أو إفريقيا يقصدون المملكة من أجل الخضوع لتدخلات طبية مختلفة، لا سيما في مجال جراحة التجميل وعلاج الأسنان، في عيادات مجهزة بأحدث التقنيات، وتتوفر على كوادر طبية مؤهلة، مذكرا بأن هذه العيادات تتركز أساسا في محور الرباط – الدار البيضاء، وتقدم خدمات إضافية كالنقل من وإلى المطار، الإقامة، وتنظيم جولات سياحية".

من ناحية أخرى، شدد برقاد على أن "السياحة العلاجية يمكن أن تكون جزءا من معادلة الإقلاع الاقتصادي، شريطة أن يتم الانخراط فورا في عدد من المشاريع والورش، التي من شأنها تعزيز تنمية القطاع، موضحا أن هذه المشاريع تتجلى بشكل خاص في اعتماد بنيات صحية بالمغرب، وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة العلاجية".

من جهتها، صرحت مستشارة في استراتيجية التحول الرقمي في المغرب، كاميليا دينيا، بأن "المكانة الاستراتيجية للمغرب الذي يعتبر مركزا هاما للعديد من المجالات، وأنه بالفعل لدينا امتياز على مستوى البنيات التحتية، وسمعة المغرب على الصعيد الدولي".

وتابعت: "بحسب هذه الدراسة، تساهم السياحة العلاجية في نمو الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال توفير مداخيل مباشرة بالعملة الصعبة، وخلق فرص الشغل، وإعطاء دينامية لريادة الأعمال، كما تساهم في تنمية القطاعات المتداخلة (الأدوية، التجهيزات الصحية، السياحة المحلية).

ووفقا لمؤشر السياحة العلاجية، وهو أداة لقياس جاذبية وجهات هذه السياحة، يحتل المغرب المرتبة 31 من إجمالي 46 وجهة.